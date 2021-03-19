На насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь" подключили технологические трубопроводы

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подключили технологические трубопроводы насосной станции №4 ЛПДС "Мозырь", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Эти работы предусмотрены проектом реконструкции комплекса сооружений НС-4 ЛПДС "Мозырь". "Во время плановой остановки перекачки нефти были подключены технологические трубопроводы насосной станции №4 к cкребку №1 и задвижкам №342 и №343. На объекте были задействованы механо-технологическая, аварийно-восстановительная, электротехническая службы и служба КИПАиС ЛПДС "Мозырь", НПС "Туров", - рассказали на предприятии.

Работы проводили круглосуточно на протяжении 100 часов. Реконструкция НС-4 направлена на повышение надежности и эффективности транспортировки российской нефти по нефтепроводу Мозырь - Броды-2 в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.-0-