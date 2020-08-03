На некоторых пляжах в Минске ограничили купание

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На некоторых пляжах в рекреационных зонах Комсомольского озера, водохранилищ Дрозды, Цнянское, Заславское ограничили купание, сообщили БЕЛТА в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Отборы 24 проб для лабораторных исследований проводились с 23 по 29 июля. Из них пять проб не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В связи с этим местные исполнительные и распорядительные органы, субъекты хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, получили предложения ограничить купание детей, не ограничивая купания взрослых и занятия видами водного спорта, на пляжах №1,2,5 водохранилища Цнянское, №2 водохранилища Дрозды, №1,9 водохранилища Заславское. Также Санитарно-эпидемиологическая служба Минска вынесла предписание к запрещению купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта на пляжах №8 водохранилища Заславское, №1 - Комсомольского озера.

Оценка санитарного состояния мест массового отдыха населения у водоемов Минска проводится еженедельно. При этом уделяется внимание содержанию территории зоны отдыха и прилегающей водной акватории, качеству и своевременности уборки, санитарному состоянию общественных (био) туалетов, площадок для сбора ТКО, подъездных путей. Контролируют специалисты санитарно-эпидемиологической службы и стоянки для автотранспорта, велопарковки, следят за наличием и исправностью пляжного оборудования (кабины для переодевания, теневые навесы, беседки, игровое и спортивное оборудование) и необходимых информационных стендов.

По результатам еженедельных объездов в целом состояние столичных пляжей оценивается как удовлетворительное.-0-