26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На некоторых улицах Минска ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В связи с ремонтом путепровода на улице Железнодорожной с 19 июля по май 2020 года закрыто движение на участке от улицы Фабрициуса до улицы Щорса в обоих направлениях. В связи с проведением капитального ремонта и модернизацией путепроводов на 3-м и 25-м км МКАД в Минске с 5 июля по 25 октября движение транспорта организовано по двум полосам в каждом направлении.
Столичная Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к введенным ограничениям и при планировании маршрута движения использовать 1-е и 2-е транспортные кольца, по возможности воздержаться от поездок в утренние и вечерние часы-пик по направлению в центр города.-0-
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