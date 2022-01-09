9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Немиге начался демонтаж пролетов частично обрушившегося моста. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В настоящий момент вывезены на утилизацию обломки обрушившегося пролета. На демонтаже путепровода ночью были задействованы более 30 человек.

"Сейчас по очереди будем разбирать оставшиеся пролеты путепровода. Техники и людей хватает, чтобы работать круглосуточно. Все относятся с пониманием к возникшей ситуации. Всего здесь четыре пролета, первый из них планируем разобрать за воскресенье", - сказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

В связи с ремонтными работами Мингорисполком принял решение по 10 февраля временно запретить движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Интернациональной до пересечения с ул. Немига, по пр. Победителей на участке от пересечения ул. Немига до пересечения с ул. Мельникайте, по ул. Немига на участке от пересечения с ул. Городской Вал до пересечения с ул. Я.Купалы. В районе Немиги меняются маршруты общественного транспорта.-0-

Фото Рамиля Насибулина