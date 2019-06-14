На одного безработного специалиста и служащего в Минске приходится более 20 вакансий

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высококвалифицированные рабочие, а также специалисты и служащие в Минске особенно востребованы, на их долю приходится наиболее широкий выбор вакансий. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич во время круглого стола в БЕЛТА.

Ситуация на самом емком рынке труда страны - в Минске - складывается аналогично тенденциям по всей Беларуси. Наниматели предлагают более 17 тыс. вакансий, из них 65% - по рабочим профессиям. По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось почти на 20%. "Обеспеченность свободными местами на одного официально зарегистрированного безработного составляет 14 вакансий. А в прошлом году было 7, - привела цифры Татьяна Кудевич. - В структуре спроса удельный вес вакансий для высококвалифицированных рабочих с 5-8 разрядом вырос до 37%. А на одного зарегистрированного специалиста и служащего приходится и вовсе 21 вакансия".

В целом выбор у тех, кто ищет работу, представляет собой перечень из почти 1 тыс. профессий и специальностей. Основной спрос на кадры в городе сформирован организациями торговли, строительства и промышленности. Востребованы продавцы, контролеры, кассиры, средний медицинский персонал, инженеры, менеджеры и руководители среднего звена, а также ряд специалистов по рабочим профессиям с высоким разрядом.

Татьяна Кудевич отметила, что в качестве безработных в основном регистрируются граждане, которые длительный период не работали, - их 32%. Еще 6% - это граждане, которые впервые вышли на рынок труда, то есть впервые ищут работу. Много тех, кто не имеет профессии или специальности либо имеет, но по ней никогда не работал. Поэтому много внимания уделяется вовлечению таких граждан в программу обучения и переобучения. Причем в этом году обучение под заказ нанимателя с последующим гарантированным трудоустройством пошло более активно - организации торговли, общепита и строительства начинают видеть в этом выгоду для себя. "Высокий спрос на рабочую силу диктует определенные условия для нанимателей. Если года 4 назад в кадровую службу была очередь из кандидатов, то сегодня наниматель заинтересован в квалифицированных кадрах и не всегда может найти подходящего специалиста, соответствующего его требованиям. Обучение работников - одно из важнейших направлений кадровой политики. И сегодня наниматели проявляют интерес и готовы сотрудничать с государственной службой занятости населения в данном направлении", - заключила Татьяна Кудевич.

Чтобы расширить возможности для переговоров соискателей с нанимателями, применяются разные формы работы, организуются ярмарки вакансий, дни предприятий. Подобные мероприятия привлекают в том числе незарегистрированных безработных, среди которых нередко встречаются именно специалисты с квалификацией.-0-

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