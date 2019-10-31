ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 октября 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:54 Почти 80 человек погибли в результате протестов в Эфиопии В мире
21:44 На осенних каникулах в лагерях Минской области отдохнут 9,6 тыс. школьников Регионы
21:30 Приложение WhatsApp стало площадкой для слежки за официальными лицами 20 стран Технологии
21:20 Изменения в перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности можно обсудить на Правовом форуме Общество
21:03 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Ружомберок" в Еврокубке Спорт
21:00 Защитные экраны планируют установить и на действующих станциях минского метро Регионы
20:49 Эшли Барти и Белинда Бенчич вышли в 1/2 финала итогового турнира WTA Спорт
20:35 В Минске пара из Туркменистана нашла банковскую карту и устроила шопинг за чужой счет Происшествия
20:33 Фотовыставка "Я жду вас в Ляонине" открылась в Доме дружбы Общество
20:13 Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси - Цуй Цимин Политика
19:53 Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде Общество
19:15 Дни культуры Египта торжественно открылись в Белгосфилармонии Культура
19:11 Белорусско-китайский медиацентр появится на факультете журналистики БГУ Общество
18:53 Банк развития хочет разместить бонды в белорусских рублях в 2020 году Экономика
18:49 Беларусь и Турция могут увеличить товарооборот за счет реализации совместных проектов - Владимир Дворник Экономика
18:38 Минприроды предлагает увеличить площадь заказника "Бабиновичский" Регионы
18:36 Суд в Бресте приговорил к 12 годам колонии убившую новорожденную дочь иностранку Происшествия
18:35 Нацбанк: повышение доверия к белорусскому рублю должно быть общеэкономической задачей Экономика
18:33 Профессионализм журналиста основан на внутренней ответственности за слово - декан журфака Общество
18:16 Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с трагедией на железной дороге Президент
18:16 В Гродно на рабочего упала бобина весом более 1 т: мужчина погиб Происшествия
18:04 Следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего зерносушилки в Дзержинском районе Происшествия
17:58 В МАРТ пояснили порядок возврата товаров, оплаченных банковской картой Экономика
17:57 Нацбанк Беларуси подготовил изменения в законодательство для перехода к инфляционному таргетированию Экономика
17:47 Афиша выходного дня: кинофестиваль "Лістапад", Bison Race и "Золотой шлягер - 2019" Афиша
17:46 Беларусь и ЕС обсудили перспективы восстановления работы над приоритетами партнерства Политика
17:44 Центробанки ЕАЭС обсудили реализацию концепции формирования общего финансового рынка Экономика
17:42 В Беларуси видят потенциал реализации новых совместных проектов с Арменией Экономика
17:36 Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы Регионы
17:32 Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в турнире в Дании Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
31 октября 2019, 21:44

На осенних каникулах в лагерях Минской области отдохнут 9,6 тыс. школьников

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лагерях с дневным пребыванием Минской области на осенних каникулах с 1 по 8 ноября оздоровятся 9,6 тыс. учащихся, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

На базе государственных учреждений общего среднего образования будет организована работа лагерей с дневным пребыванием. Ребят ожидают путешествия по культурным и историческим местам Беларуси, экскурсии в музеи, творческие, интеллектуальные, спортивные мероприятия. Например, школьники из Минского района освоят некоторые белорусские туристические маршруты: увидят Лиду и Полоцк, мемориальный комплекс "Хатынь", отправятся на обзорную экскурсию по Минску с посещением музея истории Великой Отечественной войны.

Во время каникул будет организована работа объединений по интересам, в том числе на базе школьных библиотек и спортивных залов.

Запланированы спортивно-оздоровительные, а также мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения и формированию безопасной жизнедеятельности. В каждом оздоровительном лагере пройдут турниры по шахматам, шашкам.

Самые творческие и активные ребята смогут принять участие в районных творческих конкурсах: речевой тюнинг "Закон в нашей стране" (2 ноября), "День творчества и соревнований учащихся 1-4-х классов: конкурс-слет юных художников" (5 ноября), городские интеллектуальные игры "Пионерский ринг" (9 ноября).-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
дети Минская область отдых
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Защитные экраны планируют установить и на действующих станциях минского метро
Фото liozno.by Минприроды предлагает увеличить площадь заказника "Бабиновичский"
Фото Гродненской пограничной группы Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы
Во время церемонии В агрогородок Горы под Краснопольем провели газ
Фото из архива БРСМ проведет в Минске волонтерские интенсивы для работы с маломобильными избирателями
Фото из архива Центр продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций появится в Глубокском районе
Главное
Фото из архива Лукашенко провел ротацию в руководстве СК в областях и Минске
Румас: рост зарплаты должен быть увязан с ростом производительности труда
Кунцевич: выездные приемы - одна из самых востребованных людьми форм работы
Дорожная карта с Всемирным банком в высокой степени готовности - Турчин
Топ-новости
Носкевич: ротация руководителей - действенный механизм для повышения эффективности их деятельности
Минсельхозпрод: цены на овощную продукцию стабильны
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Президент Татарстана намерен посетить Беларусь в декабре
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
Беларусь и Россия продвинулись в вопросе взаимного признания виз - МИД РФ
Афиша выходного дня: кинофестиваль "Лістапад", Bison Race и "Золотой шлягер - 2019"
Защитные экраны планируют установить и на действующих станциях минского метро
Движение на части МКАД ограничат 1-11 ноября
В МАРТ пояснили порядок возврата товаров, оплаченных банковской картой
Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы
"Белавиа" планирует внедрить систему брендовых тарифов
В ДТП на трассе M1 в России погибли граждане Беларуси
Ночные заморозки до -9°С ожидаются в Беларуси 1 ноября
Гороскоп на ноябрь 2019 года
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.