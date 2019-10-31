На осенних каникулах в лагерях Минской области отдохнут 9,6 тыс. школьников

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лагерях с дневным пребыванием Минской области на осенних каникулах с 1 по 8 ноября оздоровятся 9,6 тыс. учащихся, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

На базе государственных учреждений общего среднего образования будет организована работа лагерей с дневным пребыванием. Ребят ожидают путешествия по культурным и историческим местам Беларуси, экскурсии в музеи, творческие, интеллектуальные, спортивные мероприятия. Например, школьники из Минского района освоят некоторые белорусские туристические маршруты: увидят Лиду и Полоцк, мемориальный комплекс "Хатынь", отправятся на обзорную экскурсию по Минску с посещением музея истории Великой Отечественной войны.

Во время каникул будет организована работа объединений по интересам, в том числе на базе школьных библиотек и спортивных залов.

Запланированы спортивно-оздоровительные, а также мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения и формированию безопасной жизнедеятельности. В каждом оздоровительном лагере пройдут турниры по шахматам, шашкам.

Самые творческие и активные ребята смогут принять участие в районных творческих конкурсах: речевой тюнинг "Закон в нашей стране" (2 ноября), "День творчества и соревнований учащихся 1-4-х классов: конкурс-слет юных художников" (5 ноября), городские интеллектуальные игры "Пионерский ринг" (9 ноября).-0-