На перегоне Уша-Олехновичи сломался товарняк, поезда прибывают с опозданием

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перегоне Уша-Олехновичи из-за технической неисправности остановился грузовой поезд, в результате чего некоторые пассажирские поезда прибывают с опозданием, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В частности, речь идет о задержке поездов региональных линий экономкласса №6112, №6114 и №6116, которые едут из Молодечно в Минск, а также №6113 Минск-Молодечно. Время их опоздания составляет от 20 минут до 2 часов 40 минут.

Также с опозданием следуют поезда межрегиональных линий бизнес-класса №732 Гродно-Минск и региональных линий бизнес-класса №740 Полоцк-Минск. Время их задержки составляет от 40 минут до 1 часа 10 минут.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и принимает оперативные меры по сокращению времени опоздания поездов.-0-