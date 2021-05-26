На перекрестке пр.Победителей и ул.Крупцы в Минске изменена схема дорожного движения

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменена схема дорожного движения на перекрестке проспекта Победителей и улицы Крупцы в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Дополнительная полоса для разворота выделена на проспекте Победителей на пересечении с улицей Крупцы, если двигаться со стороны улицы Орловской. Теперь на данном участке магистрали две полосы предусмотрены для движения в прямом направлении, одна - для общественного транспорта, с крайней правой водители могут совершить поворот направо, а с крайней левой - только развернуться. Здесь уже нанесена соответствующая разметка и устанавливаются дополнительные дорожные знаки", - рассказали в УГАИ.
Такая мера принята столичной Госавтоинспекцией для безопасности дорожного движения, а также для предотвращения заторов и увеличения пропускной способности перекрестка.-0-