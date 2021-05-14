На пересечении ул.Алибегова с ул.Рафиева в Минске не работают светофоры

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении ул.Алибегова с ул.Рафиева в столице не работают светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом на пересечении ул.Алибегова с ул.Рафиева не работает светофорное регулирование. Планируемое время включения - 12.00. Кроме того, светофор на перекрестке ул.Притыцкого и ул.П.Глебки работает в режиме желтого мигания", - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-