На пике заболеваемости не допустили паралича работы больниц - Змушко

Месяцы напряженной работы, "красные зоны" в больничных коридорах и сила надежды на выздоровление - COVID-19 испытал на прочность врачей, медсестер и жителей всех областей. О том, как в юго-восточном регионе готовились к пандемии COVID-19, боролись за жизнь каждого пациента и есть ли место чуду в больничной палате, рассказал БЕЛТА заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко. Его, как и многих коллег, отметили в министерстве за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения.

- В этом году эпидемиологическая ситуация преподнесла врачам и медперсоналу непростое испытание в связи с COVID-19. Некоторые сравнивали пандемию инфекции с чумой. Были ли готовы наши медработники к такому вызову?

- Ежегодно в холодный сезон мы сталкиваемся с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этот период заметно увеличивается число обращений за медицинской помощью в поликлиники и стационары области. Думаю, это заметно каждому. Поэтому порядок оказания медпомощи населению в сезон подъема заболеваемости отработан за долгие годы до появления коронавирусной инфекции.

У работников инфекционной и санитарно-эпидемической служб также есть опыт в локализации и ликвидации других инфекционных заболеваний. Это те же менингиты, корь, кишечные инфекции.

В нашей области, как и других регионах, регулярно проводятся тренировочные учения по локализации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний, представляющих чрезвычайную ситуацию для международного здравоохранения. Поэтому к подобным вызовам наши системы здравоохранения и санитарного контроля были предварительно готовы.

Конечно, отслеживали ситуацию с COVID-19 в мире. И в Беларуси в целом, и в Гомельской области принимали решения в режиме реального времени. Да, были определенные моменты, когда приходилось оперативно перераспределять ресурсы, временно перепрофилировать фонд коек. Это были взвешенные решения. Важно было обеспечить максимальную эффективность оказания медицинской помощи. Сегодня мы можем говорить, что система здравоохранения нашей области справилась с первой волной коронавирусной инфекции. Этого удалось достичь благодаря поддержке исполнительной власти и высокой квалификации медработников.

- Какие меры пришлось принимать с появлением первых заболевших в области и ростом их числа? Действовали в экстренном режиме?

- Начали действовать еще с появлением первых заболевших в республике. В Гомельской области был разработан и утвержден региональный план по перепрофилированию коечного фонда больниц с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Это впоследствии позволило нам работать на опережение и на пике заболеваемости не привело к параличу работы учреждений здравоохранения, как это произошло в Италии.

Чтобы оказать медпомощь пациентам с легкой формой заболевания, привлекали врачей других специальностей. Но это не сказалось на качестве помощи, ведь все - опытные специалисты. Все действовали согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, которые регулярно обновлялись. Мы были в курсе актуальных направлений и вопросов по наблюдению и ведению таких пациентов. Благодаря этому помощь была оказана всем своевременно и в полном объеме.

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Гомельской области были задействованы около 4 тыс. врачей и 15 тыс. средних медицинских работников.

- Некоторые врачи и медсестры признавались, что в сложившейся ситуации чувствовали себя интернами, не привыкшими к действиям в условиях такой жесткой пандемии. Как думаете, медики региона выдержали этот непростой экзамен?

- Меры безопасности, которые необходимо соблюсти при работе с инфицированными COVID-19 пациентами, не были беспрецедентными. Здравоохранение и ранее сталкивалось с особо опасными инфекциями. Определенной проблемой стало отсутствие полной информации о характеристиках нового вируса. Как известно, в любых жизненных ситуациях наибольший страх у людей вызывает неизвестное.

Надо сказать, что как только появились первые сообщения о распространении вируса из Китая в европейский регион, мы начали готовиться к вероятному попаданию инфекции в Беларусь. Оперативно отслеживали ситуацию в других странах, общались с зарубежными коллегами по всем лечебным и организационным вопросам. На основе этого вырабатывали свой механизм борьбы с вирусом.

Когда в Витебской области подтвердили диагноз COVID-19 у первого пациента, в Гомельской области уже прошла масштабная подготовка к работе с такими больными. Мы перепрофилировали больницы для оказания помощи пациентам с вероятной и подтвержденной инфекцией COVID-19, обеспечили учреждения средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезсредствами. Был создан неснижаемый запас лекарств, обучен медицинский персонал, подготовлены точки подключения к кислороду, обновлен парк ИВЛ, выполнены другие мероприятия. Поэтому ответить на вопрос могу однозначно: мы были готовы и справились.

- Что помогало выстоять при повышенной нагрузке в непростых условиях?

- Беда объединяет людей. Надо сказать, что все слова признания и благодарности, которые звучали в адрес медицинских работников, очень воодушевляли. Напряженные условия работы с этой инфекцией позволили выйти из рутины и вспомнить все, ради чего мы пришли в профессию. Да, было трудно, но в этих непростых условиях нашим врачам, медицинским сестрам удалось доказать, что самоотверженный труд в деле сохранения жизни и здоровья граждан бесценен.

- В соцсетях происходящее в отдельных палатах называли чудом. К примеру, когда после полутора месяцев на ИВЛ человек возвращался к обычной жизни. Таких случаев немало. Кроме сверхъестественного, есть ли объективное объяснение такого чуда?

- Наверное, в любой, даже самой сложной ситуации должно быть место чуду. И у него несколько слагаемых. Многое зависит не только от профессионализма медицинских работников. Сказывались и исходные данные: как человек относился к своему здоровью до болезни, были ли у него вредные привычки, сопутствующие и отягощающие состояние заболевания. Очень важен настрой и желание победить недуг, жить здоровой и полноценной жизнью. Видимо, в этом кроется секрет успеха в подобных критических ситуациях.

- Работу врачей и медсестер в этот период называют подвигом. Некоторых наградили ко Дню медицинских работников, некоторые представлены к награде чуть позже. Были предусмотрены также материальные бонусы. Как считаете, какая оценка для них самая ценная?

- Самое ценное для медицинского работника - видеть, как пациенту, в которого он вложил столько энергии и сил, становится лучше. Как, избавившись от недуга, он с благодарностью медикам и верой в свои силы продолжает жить. Это самая главная награда для нас.

- Немало говорилось и о безопасности самих врачей, которые каждую смену проводили в "красной зоне", заботясь о пациентах. Что предпринимали для этого?

- Обеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты была первоочередной задачей для руководства области еще в период ожидания эпидемии. Благодаря этому работавшие в "красной зоне" были своевременно оснащены всем необходимым для безопасного выполнения своих профессиональных обязанностей. В каждой больнице и поликлинике провели обучение сотрудников правилам применения средств индивидуальной защиты и соблюдения противоэпидемического режима. Были перераспределены потоки пациентов, создан резерв коечного фонда, обеспечен необходимый неснижаемый запас сизов, антисептиков, лекарственных средств и т.д. Обеспеченность необходимыми средствами защиты учреждений и каждого конкретного медработника - на постоянном контроле исполнительной власти, главного управления здравоохранения. В Гомельской области создан необходимый резерв сизов.

- Между тем многие отмечали, что в тех же защитных комбинезонах можно было предусмотреть некоторые мелочи для комфортной работы - минимум карманчики для мобильного или блокнота для записей. Медработникам пришлось прибегать к бытовым лайфхакам. Будут ли учтены такие нюансы в будущем?

- Не секрет, что защитные костюмы значительно усложняют работу. Возможно, некоторые доработки позволили бы более комфортно оказывать помощь, но здесь главное - соблюсти баланс между комфортом и безопасностью. Важно, чтобы новшества не приводили к нарушению герметичности костюмов. Об этом, безусловно, необходимо подумать производителям совместно с медицинскими работниками.

- На фоне снижения числа заболевших режим изменился ли режим больниц и поликлиник региона?

- Конечно, учреждения здравоохранения возвращали к обычному режиму на основании оперативного анализа количества пациентов с инфекцией COVID-19. Возобновлено также оказание плановой медицинской помощи.

- Если коснуться поддержки отрасли, то ощущали ли внимание со стороны власти, предприятий, граждан?

- Да, конечно, система здравоохранения Гомельской области получила ощутимую поддержку и от исполнительной власти, и от предприятий, и, что также весьма ценно, - от граждан.

Благодаря помощи Гомельского облисполкома с начала года приобретено 39 аппаратов ИВЛ, 3 аппарата КЩС с комплектом реагентов и расходных материалов, 13 гемодинамических мониторов, 49 блоков подачи кислорода, кислородные ингаляторы, увлажнители кислорода и другое необходимое оборудование. Отремонтировали и восстановили системы обеспечения медицинскими газами, дополнительно подключили более 600 точек подачи кислорода.

Министерство здравоохранения централизованно закупило наборы реагентов для ПЦР-диагностики и экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Всего организации здравоохранения региона получили безвозмездную помощь на сумму более Br1,7 млн. Это и финансовая поддержка, и средства индивидуальной защиты, и дезсредства, и медоборудование, и бытовые приборы, и др.

Транспортные организации Гомеля помогали с доставкой из Минска гуманитарных грузов. Государственные и частные предприятия каждый день привозили горячие обеды медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

На средства, собранные простыми гражданами и предприятиями города, купили современный аппарат ИВЛ. Белорусское Общество Красного Креста приобрело передвижной рентгеновский аппарат. Перечислять подобные примеры можно долго. А вот силу моральной поддержки невозможно перевести в цифровой эквивалент. Мы благодарны за все.

- Как оцениваете действия взрослых и маленьких жителей региона? На должном ли уровне прислушивались к рекомендациям врачей или личная дисциплина по собственной защите могла быть выше?

- Надо сказать, что большинство граждан прислушивались к советам врачей и эпидемиологов и соблюдали меры безопасности для снижения вероятности инфицирования. Однако, как и во все времена, отдельные граждане категорически не принимали подобных мер и своим примером подстегивали близких и знакомых к такому безответственному поведению, а главное - подвергали риску своих близких, коллег по работе.

Со снижением уровня заболеваемости населения инфекцией COVID-19 существенно снизился уровень принимаемых гражданами мер по собственной защите. В общественных местах лишь единицы надевают защитные маски и пользуются антисептическими средствами, хотя недостатка в этом нет. Хотелось бы еще раз напомнить людям, что вирус не дремлет и не щадит ни молодых, ни старых. И, условно говоря, сегодня, как и вчера, соблюдение элементарных мер безопасности все так же актуально. Не подвергайте себя и близких неоправданному риску.

- В Гомельской области у переболевших коронавирусной инфекцией преобладала легкая форма или случаи с осложнением?

- Большинство переболевших в регионе перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме. Вместе с тем было немало пациентов, которым понадобилось лечение в условиях стационара, а порой и в реанимационном отделении. Иногда заболевание приводило к печальным последствиям. Тяжелее заболевание протекало у пациентов, имевших сопутствующую хроническую сердечно-сосудистую и дыхательную патологию. Особенно часто развивались осложнения у лиц пожилого возраста с триадой: избыточная масса тела, сахарный диабет и артериальная гипертензия.

Пока нет окончательных статистических данных обо всех последствиях заболевания, но предварительно уже можно говорить, что наша система здравоохранения справилась с этим вызовом не хуже западноевропейских стран.

- В регионе в числе первых смогли создать многоуровневую систему лечения и восстановления пациентов. Расскажите об этом.

- Медицинскую помощь оказывали пациентам с инфекцией COVID-19 по территориальному принципу на временно перепрофилированных койках центральных райбольниц. Жителей Гомеля и Гомельского района принимали в городских клинических больницах №1, 2, 3, 4 и в одном из корпусов больницы скорой медицинской помощи. Пациентов со средними и тяжелыми формами инфекции COVID-19 госпитализировали в областную клиническую больницу, областную клиническую инфекционную больницу и областную туберкулезную больницу. После стабилизации состояния, нормализации клинических, лабораторных показателей пациентов направляли на долечивание в областной госпиталь инвалидов Отечественной войны и областную детскую больницу медицинской реабилитации.

- Какие выводы после столкновения с неизученной инфекцией сделали на уровне районов области?

- Пожалуй, главный вывод - только совместными усилиями всего общества мы способны противостоять и минимизировать последствия подобных угроз.

- Сейчас в некоторых европейских странах идет вторая волна вируса, вводятся карантинные меры. Готовы ли в Гомельской области к подобному?

- Период стабилизации эпидемиологической ситуации мы используем для дополнительного укрепления материально-технической базы, в том числе по обеспечению готовности к возможному подъему заболеваемости COVID-19.

Сейчас на балансе организаций здравоохранения Гомельской области - 12 компьютерных томографов, около 350 рентгенодиагностических аппаратов, более 430 аппаратов искусственной вентиляции легких (в том числе взрослых, неонатальных (педиатрических) и портативных). Все в рабочем состоянии.

В стационарах региона есть 1,6 тыс. точек подключения кислорода, которые возможно задействовать для лечения пневмоний, из них 476 в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Продолжается активная работа по устройству дополнительных точек подачи кислорода.

В преддверии эпидемиологического сезона роста заболеваемости респираторными инфекциями в Беларуси планируется ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Оптимальные показатели привитости, помимо создания иммунной прослойки среди населения, помогут свести к минимуму вероятность случаев микст-инфекции - болезни, вызываемой несколькими патогенными микроорганизмами, тесно взаимодействующими друг с другом. Вакцинация против гриппа также будет способствовать снижению нагрузки на лечебную сеть в период прогнозируемой второй волны заболеваемости COVID-19.

- Какой способ защиты порекомендуете жителям региона?

- Для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией, как и любой другой воздушно-капельной, необходимо избегать мест с большим скоплением людей. Если подобного избежать нельзя, то следует использовать защитные маски. Чаще проветривайте и проводите влажную уборку в помещениях. Регулярно мойте руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта. Не прикасайтесь к лицу и слизистым грязными руками. Если почувствовали, что простыли, используйте защитную маску во время общения с близкими и другими людьми и обязательно обратитесь к врачу. Старайтесь беречь себя и своих близких.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-