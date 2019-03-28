На площади Победы в Минске может появиться покрытие с подогревом

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь Победы в Минске планируется отремонтировать к 9 мая 2020 года, не исключено, что там появится покрытие с подогревом. Об этом рассказал генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, какие новинки стоит ждать от столичных дорожников, руководитель Горремавтодора сказал: "Как раз сегодня получили задачу заниматься площадью Победы, чтобы в следующем году к 9 Мая она была отремонтирована. И есть у нас задумка, чтобы на всей площади был подогрев", - заявил Денис Глинский.
В этом году специалисты должны приступить к разработке проекта, а в следующем его реализовать. "Посмотрим, что креативное предложат нам проектировщики", - добавил Денис Глинский.-0-
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