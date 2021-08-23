На площадях "Мотовело" обследуют здания - Минский городской технопарк готовится освоить территорию

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Минский городской технопарк" начало реализацию инвестпроекта по реконструкции пустующих площадей на пр. Партизанском, 8. На бывшей территории мотовелозавода предполагается создать комфортные условия для новых резидентов технопарка и высокотехнологичных производств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском технопарке."Реализация инвестиционного проекта включает в себя реконструкцию, модернизацию, при необходимости снос (по результатам инженерного обследования) и новое строительство и модернизацию производства мото и велотехники. Здесь разместятся производства, смежные с производством ООО "МотоВелоЗавод", производственно-торговые, административные, научно-исследовательские, образовательные объекты, в том числе экспортно ориентированные наукоемкие, инновационные предприятия. Также найдется место на площадке для резидентов технопарка, реализующих инвестиционные проекты, и организаций, создающих за счет собственных средств в границах производственной площадки инновационные и вспомогательные линии", - пояснили в технопарке.Его учредитель - Мингорисполком - является балансодержателем площадей на пр. Партизанском, 8. А финансируется проект по программе инновационного развития Республики Беларусь за счет средств инновационного фонда столичной администрации."На данный момент идет инженерное обследование зданий, проектирование и предварительный расчет очередей и этапов строительства. Предварительно предполагается 10-12 очередей. Сроки ввода в эксплуатацию первоочередных объектов зависят от результатов инженерных обследований зданий", - добавили в МГТ.Судьба "Мотовело" круто изменилась в 2019 году, когда для продолжения выпуска вело- и мототехники создано ООО "МотоВелоЗавод", которое арендует площади у ликвидируемого ОАО. А в начале этого года на совещании с участием главы государства определились две принципиальные позиции: в Беларуси должно сохраниться производство вело- и мотопродукции, неиспользуемые площади следует трансформировать для ведения высокотехнологичной производственной деятельности.ООО "Минский городской технопарк" создано 4 ноября 2011 года по Госпрограмме инновационного развития Беларуси. 23 декабря 2011 года Государственный комитет по науке и технологиям присвоил технопарку статус субъекта инновационной инфраструктуры. Среди учредителей МГТ - БГУ, Белорусский инновационный фонд и УКС Заводского района Минска. Сегодня это крупнейший технопарк страны, полноправный член международной ассоциации научно-технологических парков IASP (с правом голоса). На территории 6,15 га располагаются 40 резидентов. В 2020 году их совокупный объем производства превысил Br80 млн.Главная задача технопарка - систематическая поддержка предприятий в реализации инновационных проектов путем предоставления льгот и преференций, предусмотренных законодательством, создания благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере, поддержки начинающих инновационных компаний.-0-