На подготовку к "Дажынкам-2021" в Шумилино будет выделено около Br26 млн

22 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Общая сумма, выделяемая на подготовку Шумилино к областным "Дажынкам-2021", составит в итоге около Br26 млн. Об этом на заседании облисполкома сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник тружеников села "Дажынкі" в Витебской области в этом году пройдет в городском поселке Шумилино. Чтобы избежать большой нагрузки и грамотно перераспределить выделяемые средства, подготовка к предстоящему агрофоруму стартовала еще в прошлом году. В райцентре начали менять дорожное покрытие на проезжей части центральных улиц, плитку на тротуарах, проводить благоустройство и ремонт некоторых объектов, включая жилфонд. "В Шумилино будут проведены ремонт и реконструкция более 100 объектов. Большинство из них относится к социальной сфере. Это школы, детские сады, музей, районный Дом культуры, библиотека, почта, спортивный стадион. Все социальные объекты по плану должны быть сданы к середине августа. Для выполнения поставленной задачи в заявленный срок будет необходимо перейти на трехсменный график работы. В общей сложности на подготовку к "Дажынкам" в Шумилино будет выделено около Br26 млн. По проекту мы не должны превысить эту сумму, тем более что часть работ уже завершена, сейчас готовится только документация по центральному спортивному стадиону. По другим объектам все уже распределено", - рассказал Александр Шидловский.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев заострил внимание на проблеме общепита в городском поселке. В Шумилино имеется лишь одно кафе "Метан", принадлежащее энергетикам. С ними будут дополнительно обговаривать вопрос обеспечения питанием гостей аграрного праздника. "Подумайте над тем, чтобы задействовать детский лагерь, который находится недалеко от Шумилино. Он в отличном состоянии, у него хорошая база, так что можно создать временный общепит там. Организуйте подвоз гостей на автобусах, вот и решение проблемы", - внес предложение глава области.-0-