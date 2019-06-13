На подготовку школ и детсадов Могилева к новому учебному году направят около Вr2,5 млн

13 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В бюджете Могилева предусмотрено около Вr2,5 млн на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по образованию горисполкома.

Из выделенных средств более Вr1,4 млн направят на капитальный ремонт зданий и помещений, более Вr950 тыс. - на текущий ремонт. Особое внимание намерены уделить ремонту кровель. Поскольку большинство учреждений образования построены еще в советский период, то к настоящему моменту их крыши требуют полной замены.

В текущем сезоне работы по ремонту и обновлению будут проводиться в яслях-саде №40, в школе №38, в центре дошкольного развития №5, детских садах №94 и №95. Запланированы работы по ремонту спортивных площадок школ №19, 35, 37. Заменят окна в средней школе №1, в детском саду №69, отремонтируют кровлю в средней школе №27 и детском саду №2. Ремонт в гимназии №1 будет сделан при содействии Фонда мира.

В Ленинском районе установят 9 новых теневых завесов на территориях детских дошкольных учреждений. Продолжатся ремонтные работы на территории средней школы №18, в том числе изучаются варианты ремонта бассейна учебного заведения.

На ремонт и обновление учебных классов привлекут средства спонсоров, а это более Вr317 тыс. Шефы помогут с заменой оконных и дверных блоков. Ресурсы внебюджетного фонда (более Вr1 млн) намерены израсходовать на покупку холодильного и технологического оборудования, спортинвентаря и оргтехники.

Активные работы по подготовке учреждений образования начнутся после смены оздоровительного лагеря. В настоящее время производится закупка строительных материалов, готовится документация.-0-