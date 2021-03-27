На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко с 25 марта по 5 апреля проходит тактическое учение с 38-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Такая информация содержится на официальном Telegram-канале Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА

Бригада уже доукомплектована военнослужащими запаса. Соответствующий опыт получат не только солдаты и сержанты, но и прапорщики и офицеры запаса.

В настоящее время на полигоне Брестский проходит этап боевого слаживания.

В ходе учения десантники совершат марш, преодолеют водную преграду, отработают десантирование из самолета ИЛ-76МД. Также пройдут боевые стрельбы в составе подразделения.-0-