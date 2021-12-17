На поверхности реки в Бресте обнаружено пятно нефтепродуктов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На поверхности реки Мухавец в Бресте обнаружено пятно нефтепродуктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

16 декабря в 16.19 спасателям поступило сообщение о пятне нефтепродуктов на поверхности реки Мухавец в районе речного порта в Бресте.

"Для обследования акватории и выяснения обстоятельств на место выехали специалисты Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, филиала Речной порт Брест РТУП "Белорусское речное пароходство", Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. По прибытии на поверхности реки Мухавец вдоль набережной наблюдалось маслянистое пятно протяженностью до 300 м и шириной от 1 до 4 м", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС и ОСВОДа установлены боновые заграждения. Работниками Брестской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследована акватория реки, взяты пробы воды для анализов.

Мора рыбы не зафиксировано. Откачка загрязненной воды из баржи запланирована на сегодня.

Источник загрязнения воды и вид загрязняющих веществ уточняются. -0-

Фото МЧС