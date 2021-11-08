На празднике мельников под Гродно пройдет дегустация старинного хлеба

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На областном празднике мельников, который пройдет в агрогородке Одельск под Гродно, расскажут о традициях и технологиях изготовления хлеба. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Агрогородок Одельск Гродненского района 13 ноября станет центром сразу трех ярких и самобытных праздников, объединенных общей хлебной темой. Гостей приглашают на областной праздник мельников, ІХ районный фестиваль фольклора "Вяртанне да вытокаў" и праздник хлеба "ХлебныФЭСТ".

"Вы увидите все, что связано с традициями и технологиями изготовления хлеба, - от обработки и помола зерна самыми старыми способами до выпечки ароматных караваев, узнаете историю одельских ветряных мельниц", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Самое главное, что во время праздника каждый сможет поучаствовать во всех этапах изготовления хлеба, а также продегустировать хлеб, который выпекался по старинным рецептам. Пригласят гостей и за "Стол адзінства і сяброўства". Среди угощений - одельские традиционные блюда, которые внесены в Государственный список историко-культурных ценностей, и огромный праздничный пирог.

Откроют праздник традиционное шествие с веселый возом "С хлебом в гости", дефиле каравайниц, презентация "Ручніка Гродзенскай вобласці" и красочный театрализованный пролог "Будзе хлеб - будуць і песні". На протяжении всего фестивального дня будут работать ремесленный базар, тематические экспозиции, фотозоны. Организуют и традиционный одельский двор мельника. Будут работать этноплощадка, где продемонстрируют элементы праздничных обрядов, связанных с хлебом, а также интерактивная площадка, где пройдет деревенский турнир по силовому экстриму.

Любителей народных танцев ждут на площадке "Танцы ў стылі этна". Почитателей народной музыки приглашают в музей Марьяна Антоновича Скромблевича, где состоится презентация новой книги мастера.

Атмосферу на празднике будут создавать и выступления фольклорных коллективов из Гродненской области и других регионов страны.-0-