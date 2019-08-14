На празднике в Лоеве расскажут об эксперименте по выращиванию арбузов и дынь

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "День Арбуза и его друзей" пройдет 24 августа в Лоеве на берегу Днепра, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Белорусский зеленый крест".

Как пояснила менеджер проекта "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства" (по которому и реализуется пилотная инициатива "Арбуз и его друзья") Ольга Шпиганович, участники сетевого эксперимента "Сортоизучение арбуза" представят результаты своей полугодовой работы и предложат всем гостям праздника попробовать арбузы разных сортов, а также дыни и другие дары садов и огородов.

Инициатива была запущена в феврале этого года и направлена на популяризацию арбуза как перспективной для юга Беларуси сельскохозяйственной культуры. Во время установочного семинара специалисты рассказывали о перспективах возделывания арбуза в регионе, методике проведения эксперимента и регламенте выращивания этой культуры. Инициатива объединила семьи с детьми, молодежь и пенсионеров, представителей школ, участвующих в эксперименте, любителей-овощеводов и местных производителей сельхозпродукции.

Праздник станет ярким завершением проведенной работы. Гости смогут не только продегустировать арбузы, дыни и другие дары садов и огородов, выращенные участниками эксперимента, но и угоститься блюдами традиционной местной кухни, стать свидетелями "арбузных" мизансцен на фоне речного вокзала, нарисованного на стене набережной Днепра, познакомиться с регионом, отправившись на экскурсии по Лоевскому району. Зрителей ждут театральные зарисовки из истории города и выступления творческих коллективов, желающие прокатятся на лодке по Днепру, смогут поучаствовать в мастер-классах, спеть всем вместе на "Спеўным сходзе", потанцевать и поиграть на фольклорной площадке, повеселиться и просто хорошо провести время в кругу друзей.

Кроме того, на празднике "День Арбуза и его друзей" будут подведены итоги одноименного творческого конкурса, а жюри оценит арбузы каждой экспериментальной команды.

Праздник организован при поддержке Лоевского райисполкома. Действо начнется в 12.00 в городском сквере, рядом с набережной Днепра.

Проект международной технической помощи "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства" финансируется Европейским союзом и реализуется общественной организацией "Белорусский зеленый крест". Он является частью инициативы EU4Youth, поддерживающей возможности по трудоустройству и активное гражданство молодых людей в шести странах "Восточного партнерства": Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.-0-