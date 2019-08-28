На предприятии в Крупском районе с должников деньги удерживали, но не перечисляли взыскателям

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятии в Крупском районе с должников удерживали деньги из зарплаты, но не перечисляли в полном объеме на расчетный счет взыскателя либо органа принудительного исполнения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

К примеру, по исполнительному документу ОАО "ХКБанк" из заработной платы одного из работников удержано Br1 720, а на расчетный счет взыскателя перечислено лишь Br240. В связи с этим ОАО повторно предъявило исполнительный документ о взыскании оставшейся к уплате суммы.

Аналогичные нарушения районная прокуратура выявила по 700 другим исполнительным документам, где из зарплаты работников были удержаны более Br100 тыс., которые однако не поступили на счета взыскателей. Таким образом, из-за ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих обязанностей не соблюдались права работников, отметили в прокуратуре.

Прокурор Крупского района внес представление в наблюдательный совет предприятия. По результатам рассмотрения акта надзора директор, главный бухгалтер и бухгалтер по начислению зарплаты привлечены к дисциплинарной ответственности. На ОАО разработан график перечисления удержанных денежных средств в адрес взыскателей. Исполнение представления взято на контроль.-0-