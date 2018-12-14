На проспекте Независимости в Минске в 2019 году заменят опоры освещения

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 опор освещения заменят на проспекте Независимости в Минске в 2019 году. Проект планируется включить в инвестиционную программу города, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы директор предприятия "Мингорсвет" Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы будут вестись на участке от площади Независимости до ул.Козлова. Конструкции изготовлены из материалов, менее подверженных коррозии. "Опоры оцинкованы, не требуют покраски в дальнейшем, травмобезопасны. Будут применяться инновационные технологии и светодиодное освещение. За образец для проектирования взяли тип опоры, которые установлены на площади Независимости. Мы повторяем стиль 50-х годов", - сказал Славомир Гриневич.

Ранее была реконструирована система освещения на проспекте Победителей до улицы Орловской с заменой опор и устройством новых сетей.

УП "Мингорсвет" обслуживает более 102,7 тыс. светильников наружного освещения и свыше 150 тыс. светоточек. Протяженность линий освещения в городе превышает 4,3 тыс. км.-0-