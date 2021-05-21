На пр.Победителей в Минске ограничат движение из-за ремонта дороги

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке проспекта Победителей от улицы Гвардейской до проезда Дрозды будет частично ограничено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Ограничение будет действовать с 17.00 21 мая до 06.00 24 мая.

Кроме того, в ночь на 23 мая на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Интернациональной ожидается полное закрытие движения в обоих направлениях.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к ситуации. Чтобы избежать заторов, водителям нужно заранее выбирать маршрут с учетом этой информации.-0-