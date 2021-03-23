На развитие малого и среднего предпринимательства в Витебской области направят более Br10,5 млн

23 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На региональный комплекс мероприятий по Государственной программе "Малое и среднее предпринимательство" из бюджета Витебской области за пять лет будет направлено более Br10,5 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель комитета экономики облисполкома Вероника Заболуева.

"Для развития малого и среднего предпринимательства в Витебской области на 2021-2025 годы будет направлено более Br10,5 млн из областного бюджета. Из них больше Br9 млн будет использовано для развития инфраструктуры. Это центры поддержки и инкубаторы малого предпринимательства. В области три таких инкубатора - в Витебске, Полоцке и Орше", - отметила Вероника Заболуева.

Около Br1,5 млн из выделенной суммы предусмотрено для финансовой поддержки субъектов малого бизнеса. Эти средства будут направлены на поддержку инвестиционных проектов в виде субсидий для возмещения части процентов по банковским кредитам. Критерии при оказании такой помощи прописаны в указе №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства". "Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства может быть оказана, например, при расширении производства, строительстве новых цехов, приобретении материалов и комплектующих к оборудованию. При этом обязательным условием является создание рабочих мест", - пояснила председатель комитета экономики.

Она добавила, что из этих средств предпринимателям области могут также частично возмещать расходы на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Предусмотрена не только финансовая поддержка субъектов малого бизнеса, но и обучение навыкам предпринимательства, стимулирование деловой инициативы и популяризация предпринимательской деятельности. Комитет экономики облисполкома при необходимости будет подготавливать методические пособия, справочные издания об организации предпринимательства. Также власть окажет организационную поддержку стартап-движению, проведению бизнес-форумов, круглых столов по теме предпринимательства.-0-