На ремонт Монумента Дружбы в приграничье планируется направить Br2 млн

Во время праздника у Монумента дружбы. Фото из архива

15 апреля, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. На ремонт Монумента Дружбы в приграничье Гомельской, Брянской и Черниговской областей планируется направить около Br2 млн. Об этом сообщил журналистам директор ОАО "Институт Гомельгражданпроект" Александр Матарас, передает корреспондент БЕЛТА.

Статью расходов составляет текущий ремонт самого объекта и благоустройство прилегающей территории. Рабочая группа во главе с заместителем председателя облисполкома Владимиром Горбачевым с выездом на место ознакомилась с ходом выполнения поручения Президента Беларуси о благоустройстве памятного знака "Монумент Дружбы".

Эскиз проекта по благоустройству разработан специалистами института "Гомельгражданпроект". "Архитекторы старались максимально сохранить элементы, в частности, барельефы гербов трех стран. Во время текущего ремонта будут обновлены три пилона. Творчески подошли к воссозданию славянских мотивов на подходах к памятному знаку", - подчеркнул Александр Матарас.

По проекту, ведущие с трех сторон к монументу дорожки будут вымощены в стиле национальных орнаментов Беларуси, России и Украины. Узор изобразят с помощью цветной тротуарной плиткой. Как рассказал прораб Жлобинского государственного предприятия "ПМК-71" Сергей Пинчук, планируется уложить порядка 3,2 тыс. кв.м бетонной плитки.

Как уточнила генеральный директор КУП "Добрушский коммунальник" Елена Смягликова, проектом предусмотрены перекладка ступеней (они будут выполнены из гранита), восстановление газона, посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), обустройство площадки, где ранее размещалась торговая зона и проходили тематические мероприятия в рамках международного фестиваля "Славянское единство" и молодежного лагеря "Дружба". Ежедневно с привлечением подрядных организаций на объекте задействовано около 30 человек, а также необходимая техника. Работы планируется завершить в течение месяца.

Монумент Дружбы у места притяжения десятков тысяч молодых людей трех братских народов был возведен в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Три белых 23-метровых пилона, окруженных бетонным кольцом с барельефами, изображающими памятные события общей для стран-славянок истории, в народе называли "Три сестры". Каждый из них украшен гербом и орнаментом той республики, в сторону которой повернут гранью. Ежегодно Беларусь, Россия и Украина по очереди принимали обязанности по встрече гостей и организации мероприятий. Здесь проходили встречи первых лиц трех государств, а также другие масштабные действа.-0-