На реставрацию площади Победы в Минске затратили более Br11 млн

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость реставрации площади Победы в Минске превысила Br11 млн. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета Наталья Смольская, передает корреспондент БЕЛТА.

"На эти цели были использованы средства бюджета Минска и средства от республиканского субботника, проведенного в 2019 году. Из бюджета Минска было выделено более Br7 млн, из средств от республиканского субботника - Br4,3 млн", - сказала Наталья Смольская.

Решение провести очередной капитальный ремонт с модернизацией монумента было принято год назад. Все это время памятник был недоступен для минчан и гостей столицы. За этот период была выполнена реставрация обелиска, стилобата и горельефов. Также реставраторы восполнили утраченный гранит на стеле. Обновили и четыре венка, которые обрамляли монумент.

Кроме того, отремонтирована подземная часть: привели в порядок стены, потолок и пол, заменили освещение. Здесь был установлен мультимедийный экран, новые информационные стенды. Размещена экспозиция документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику.

Монумент Победы - одна из визитных карточек Минска, историко-культурная ценность Беларуси. Его установили в 1954 году, последний раз ремонт площади и монумента проводили в 2003-м. Высота облицованного серым гранитом обелиска - около 40 м. Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами, созданными белорусскими скульпторами. Обелиск венчает изображение ордена Победы. 3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Под землей монумент окружен кольцевой галереей, переходящей в круглый мемориальный зал. В центре - венок из художественного стекла с подсветкой - символ Вечного огня памяти.-0-