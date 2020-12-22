На "Рождественскую елку" в Минск приедут дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с Белорусским Экзархатом, ЦК БРСМ, Белорусским фондом мира при поддержке Министерства образования, Гомельского, Могилевского, Брестского, Гродненского и Минского облисполкомов проводит XXVII Республиканскую благотворительную программу "Рождественская елка - наши дети" для детей, проживающих в районах, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в департаменте.

В этом году мероприятие будет проходить 11 января с 11.00 до 13.00 в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе и с 14.00 до 15.00 - в Белорусском государственном цирке. На благотворительную программу будут приглашены ребята из четырех районов Брестской области, из пятнадцати районов Гомельской области, из трех районов Гродненской области, из пяти районов Могилевской области, из двух районов Минской области. В мероприятии примут участие более 1,6 тыс. человек.

В Свято-Духовом кафедральном соборе состоится художественное представление делегации из каждого района, встреча с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином, праздничная служба и благословение митрополита Вениамина. В Белорусском государственном цирке детей ждет новогоднее представление и сладкие подарки.

Благотворительная программа будет организована с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции COVID-19, при организации и проведении акции.-0-