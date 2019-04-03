На сборочном участке "Брестмаша" в этом году планируется выпустить 600 микроавтобусов

3 апреля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. На сборочном участке ОАО "Брестмаш" в текущем году планируется выпустить 600 грузовых и пассажирских микроавтобусов. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня на встрече со студентами Полесского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В декабре 2018 года на площадях ОАО "Брестмаш" во взаимодействии с китайской компанией Jac Motors начата сборка пассажирских и грузовых микроавтобусов МАЗ. Собрано уже более 40 автомобилей. В 2019 году планируется собрать 600 единиц, при выходе в последующем на полную мощность сборочного участка - 2 тыс. машин в год, - сказал Анатолий Лис. - Ведем сборку из комплектующих, которые поставляются из Китая. Это хорошие автомобили, которые нам очень нужны, особенно в городах для перевозки грузов и пассажиров".

Председатель Брестского облисполкома отметил, что в прошлом году в регионе велась реализация 17 инвестиционных проектов. В частности, в Ивацевичском районе немецкая компания занимается развитием предприятия по выпуску мебели, общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. В Пинске американской корпорацией будет построен завод по производству монокристаллического кремния (объем инвестиций - более $4 млн). В Барановичском районе ведется подготовка к строительству туристического комплекса, в который планируется вложить $5 млн.

"Практически завершены все необходимые работы для ввода в эксплуатацию завода в свободной экономической зоне "Брест" с объемом вложений более Br27 млн и проектной мощностью 2 млн аккумуляторов в год. Планируется создание около 200 новых рабочих мест. Также в областном центре реализуется проект по строительству медицинского центра "Новомед". Уже введено в эксплуатацию здание медцентра, планируется строительство гостиницы. Объем инвестиций по проекту - $5,8 млн", - рассказал губернатор.

Анатолий Лис добавил, что значительную роль в развитии экономики Брестской области играет сфера предпринимательства. Этот сектор дает треть налоговых поступлений в бюджет, свыше 30% работающих в регионе заняты в малом и среднем бизнесе. Всего в области зарегистрировано более 10 тыс. микро-, малых и средних организаций, более 32,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В прошлом году создано 772 новые организации.-0-

Фото Вадима Якубёнка