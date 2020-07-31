На селе много делается для поддержки молодежи - мнение

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сейчас на селе много делается для поддержки молодежи. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА культорганизатор, секретарь первичной организации БРСМ ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района Дмитрий Абрамович.

"Когда приходит молодой специалист и руки и голова у него на месте, и он пришел не просто отработать распределение, а по собственному желанию, - все идут навстречу, начиная от бригадиров, начальников цехов, директоров филиалов и заканчивая гендиректором. Это и выплаты подъемных, и помощь в найме или получении жилья. Главное - должна быть любовь к земле", - подчеркнул Дмитрий Абрамович.

Он привел в пример молодого механизатора Евгения Андрушкевича. "Я помню, как мы его принимали на работу - человек пришел с горящими глазами. После практики предложили ему остаться работать на предприятии, и он с удовольствием согласился. Прошел год, сейчас он старший экипажа и у нас в передовиках - первым в хозяйстве намолотил 1 тыс. т зерна. Мне кажется, это о многом говорит. Если у человека есть искорка в глазах, любовь к своему делу, то будет и в жизни, и на работе все в порядке", - отметил руководитель первички.

Год назад птицефабрика "Дружба" присоединила к себе отстающее хозяйство, которое стало очередным, восьмым по счету, филиалом предприятия. "Раньше там механизатор получал за свой труд Br350-400. Когда присоединили к нашему ОАО, люди стали получать в два раза больше. Зачем человеку куда-то ехать, если он дома у себя получает такую зарплату? Перспективы есть на селе, главное, чтобы была работа. На мой взгляд, это самый важный фактор", - сказал Дмитрий Абрамович.

Как и многие его коллеги, несколько лет назад он сменил городскую прописку на сельскую и вместе с семьей переехал в агрогородок Жемчужный. "Вся инфраструктура на месте, все есть - садик, школа, поликлиника, магазины. Если чего не хватает, можно в город съездить (сейчас практически в каждой семье есть автомобиль). Кроме того, предприятие предоставляет очень большой социальный пакет. Наверное, от этой суматохи, от этого, как молодежь говорит, кипиша, этой страсти городской убежать к нам в агрогородок дорогого стоит", - заключил Дмитрий Абрамович.-0-