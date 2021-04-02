На селе можно работать и получать хорошую зарплату, главное - трудиться ответственно - мнение

2 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Если выполнять свою работу ответственно и с полной отдачей, то и на селе можно получать хорошую зарплату. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал молодой оператор машинного доения КСПУП "Политотделец-Агро" Бешенковичского района Юрий Шульц.

Молодой человек уже более 7 лет трудится в сельхозотрасли: еще в школе начал подрабатывать на предприятии и понемногу осваивать машинное доение. После окончания школы сразу пошел на ту же должность, что занимает до сих пор. Сначала он был оператором машинного доения в родной деревне в Лиозненском районе, а потом нашел более привлекательные условия. В "Политотделец-Агро" Юрий Шульц уже больше 3 лет занимается дойкой коров и уходом за рогатыми кормилицами. "Если подходить к делу со всей ответственностью, не увиливать от работы, вкладывать всю душу в то дело, которым занимаешься, то и зарплата будет достойная. Здесь у меня есть дом, семья, получаю неплохие деньги", - поделился Юрий Шульц.

Он с детства тянулся к животным и может легко найти подход к порой норовистым буренкам. Под его присмотром находятся 69 коров. Их нужно подоить 3 раза в день, дать им корм, напоить, осмотреть, чтобы убедиться, что животное здорово. Он уже и сам на глаз может определить, что не так с его рогатой подопечной. Если нужна помощь ветврача, то Юрий Шульц сразу же вызывает специалиста, чтобы вовремя провести лечение.

Его грамотный подход к делу дает и соответствующий результат. Надои в месяц составляют 520 л на корову, а это второй по области показатель среди молодых операторов машинного доения. "Да, поначалу не все получалось быстро и легко, но если не пасовать перед трудностями, то можно привыкнуть быстро. Эта работа точно так же почетна, на мой взгляд, как и труд ветврачей, агрономов, комбайнеров", - рассказал молодой человек.

Юрий Шульц заочно учится в Витебской государственной академии ветеринарной медицины на зооинженера. После окончания вуза собирается остаться на предприятии, которое стало уже почти родным. Молодой папа, у которого, кстати, на днях родилась дочь, считает, что на селе жизнь может быть не менее насыщенной и полноценной, чем в городе. Супруга Юрия Шульца до декретного отпуска трудилась на том же предприятии и вместе с мужем занималась дойкой коров. Так что семейный подряд имеет хорошие шансы стать передовой элитой "Политотделец-Агро". А там и подрастающее поколение подтянется.-0-