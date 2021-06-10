На семейном фестивале "Букидс" в Минске организуют тематическую зону по атомным профессиям

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности ядерных технологий будут представлены в Минске на семейном фестивале "Букидс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"В эти выходные на семейном фестивале "Букидс" жители и гости Минска смогут познакомиться с возможностями ядерных технологий, которые направлены на улучшение качества жизни людей, а также с профессиями в этой сфере. Для посетителей фестиваля будет работать тематическая зона "Атомные профессии", организованная госкорпорацией "Росатом", АО ИК "АСЭ" и Информационным центром по атомной энергии Минска", - рассказали в пресс-службе.

На площадке "Атомные профессии" будут проведены занимательные квесты, интеллектуальные викторины, мастер-классы, научные арт-шоу и даже познавательная беседа с молодым ученым. 12 июня в первый день работы тематической зоны, можно будет увидеть широкий спектр профессиональных возможностей в атомной сфере, пройдя атомный квест и поучаствовав в мастер-классах, сделав для себя роспись настоящей каски атомщика или виртуальный сварочный шов. Космонавт, медик, аграрий, капитан ледокола, лесник, метролог, дефектоскопист, оператор систем безопасности - это лишь малая часть профессий, которые связаны с атомной сферой, добавили в госкорпорации.

"Во время беседы с научным сотрудником Белорусского национального технического университета Артуром Глембоцким можно будет узнать о том, что атомные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Они помогают лечить и диагностировать заболевания, повышать урожайность сельскохозяйственных культур, продлевать срок хранения продуктов питания, опреснять морскую воду, а также исследовать и сохранять уникальные исторические экспонаты и книги", - сообщили в пресс-службе.

13 июня на площадке "Атомных профессий" все участники фестиваля смогут стать центрами притяжения элементарных частиц и на собственном примере изучить цепную реакцию веселья. "Флэшмобы, активности, конкурсы и перформансы помогут зарядиться позитивом и знаниями об атомной промышленности, инжиниринге и науке. Ярким акцентом станут показы научного арт-шоу с двухметровыми фигурами атомов. Самых активных ждет настоящий "Атомдвиж", а сделать передышку можно будет в лаунж-зоне "Стабильных изотопов", - рассказали организаторы площадки.

В течение всего дня будут проходить интеллектуальные и подвижные игры, где каждый сможет восстановить хронологию великих изобретений, пополнить свой словарный запас терминами из самых разных областей науки и атомной промышленности, собрать производственную цепочку из гигантских кубов с образцами промышленного фотоискусства и даже проявить себя в роли строителя моста по эскизу знаменитого Леонардо да Винчи.

Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет 12-13 июня в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.-0-