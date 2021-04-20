На семи участках улично-дорожной сети Минска сегодня будут наносить разметку

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На семи участках дорог Минска сегодня будут наносить разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Разметку нанесут на участках улично-дорожной сети в деревне Зацень, по улицам Тимирязева, Сторожевской, Ленина, от ул.Аранской до ул.Первомайской, на велодорожках по ул.Аэродромной и на площади Франтишка Богушевича, а также на внешнем кольце МКАД от 10-го до 52-го км.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-