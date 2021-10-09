На Слепянке, возле Вячи, в регионах: работники КГК внесли свой вклад в акцию "Чистый лес"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля приняли участие в акции "Чистый лес": представители центрального аппарата КГК и Департамента финансовых расследований наводили порядок в лесном массиве вблизи водохранилища Вяча. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Группа добровольцев, в том числе и председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, убрала с территории сломанные и сухие ветки, поваленные деревья, хмызняк и бытовой мусор. Также представители КГК столицы сегодня очищали от опавшей листвы и мусора парковую зону Слепянской водной системы.
Наведением порядка занимались и в регионах. В Брестской области работники областного КГК расчистили от сора и сухостоя территорию лесного массива возле мемориала на месте расстрела в 1942 году воспитанников Домачевского детского дома. В Витебской области представители контрольного ведомства убирали от мусора лесной массив в месте массового захоронения жертв фашизма. Также была высажена живая изгородь возле агрогородка Новка Витебского района.
В Гомельской области представители КГК очищали лес от мусора и наводили порядок вдоль автодорог на территории Приборского лесничества ГОЛХУ "Гомельский опытный лесхоз", Минской области - в поселке Сосны Минского района.
Работники Комитета госконтроля Гродненской области сегодня участвовали в посадке деревьев в Скидельском лесхозе, Могилевской - убирали мусор и высаживали будущие деревца на территории Вильчицкого лесничества Могилевского лесхоза.-0-
Фото КГК