На службе у природы

Дрогичинский лесхоз расположен в самом сердце белорусского Полесья. Его работники по-хозяйски относятся к природным богатствам родного края, в числе которых особо охраняемые объекты.

– В районе высокое биоразнообразие насаждений. Более 90% занимают смешанные леса. Растут сосна, ель, дуб, береза, осина, ольха и другие виды, – отмечает директор ГЛХУ "Дрогичинский лесхоз" Виктор Амбражкевич. – Создавая ежегодно новые насаждения, в первую очередь мы стараемся поддерживать это биоразнообразие.

В структуре предприятия – пять лесничеств. И у каждого – свои особенности. Для выращивания посадочного материала на территории Юзефинского опытно-производственного лесничества работает питомник площадью 8 га. Здесь помимо сеянцев основных лесообразующих пород выращивают более 20 видов декоративных деревьев и кустарников. Также в питомнике есть крупномерный (до двух метров) посадочный материал для озеленения населенных пунктов.

Здесь же находится биологический заказник республиканского значения "Споровский".

Гордость Брашевичского лесничества – единственный в районе дендропарк с множеством редких растений. На 2 га земли произрастает более 400 деревьев и 58 кустарников. Есть небольшой водоем с деревянным мостом, скамейки, беседка. Главная изюминка местности – ботанический памятник природы республиканского значения "Кария авальная".

– Единственный взрослый экземпляр декоративного орехоплодного дерева на территории Беларуси, родиной которого является Северная Америка, – с гордостью поясняет лесничий Александр Жук.

Еще со времен, когда на этой территории находилось панское поместье, сохранилась аллея красного дуба. А через дорогу от административного здания лесничества живут в вольере пятнистые олени. Всего 29 особей.

На территории Антопольского лесничества раскинулся биологический заказник республиканского значения "Званец" – одно из крупнейших в Европе низинных болот, которые встречаются крайне редко. Новопопинское лесничество разделено на две части Днепровско-Бугским каналом протяженностью 68 километров. А часть площади Белоозерского относится к особо охраняемым природным территориям Республиканского ландшафтного заказника "Радостовский".

Работает на территории лесхоза и цех переработки древесины. Выпускается широкий ассортимент продукции, в том числе обрезные пиломатериалы, штакетник, доска для покрытия пола, обшивка, блок-хаус и другие.

– В цеху установлена специальная ванна для обработки древесины антисептиком. Это позволяет не допустить потерю качества пиломатериалов при транспортировке, – поясняет директор лесхоза. – Работает два сушильных комплекса, один из которых введен в эксплуатацию в этом году. Сейчас мы производим строганые изделия и реализуем продукцию с большей добавленной стоимостью.

В целом за 2019 год в цеху выпущено почти 10 тыс. кубометров пиломатериалов, из них 343 кубометра – строганые изделия, почти 5,5 тыс. кубометров – экспортные пиломатериалы. Доля выхода такой продукции в цеху составила

60%. На экспорт в прошлом году отгружено 3530 м куб. круглых лесоматериалов, 18730 м куб. щепы топливной. В числе основных потребителей – Польша, Испания, Германия, Румыния и Латвия. Выручка от реализации составила 7 млн рублей.

Марина ВАЛАХ.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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