На станции метро "Немига" закрыты некоторые выходы из-за ремонта путепровода

Фото из архива
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Немига" закрыты некоторые выходы пешеходных переходов на улицу Немига, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.
"Выходы №4-2, №2-1, №2-2 из пешеходного перехода на ул.Немига в сторону Свято-Духового кафедрального собора и ТД "На Немиге" полностью закрыты в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Вход и выход на станцию "Немига" осуществляются через выход №4-1 со стороны Дворца спорта", - говорится в сообщении.
Станция метро "Немига" и Минский метрополитен работают в штатном режиме.-0-