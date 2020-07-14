На станции метро "Партизанская" в Минске продлен ремонт выхода

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Партизанская" в Минске находится на ремонте, сроки которого сдвинуты на несколько дней - на этот период выход полностью закрыт, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

"В связи с производственной необходимостью с 15 июля по 17 июля продлен срок ремонтных работ выхода №1-1 станции "Партизанская". В этот период данный выход будет полностью закрыт", - уточнили на предприятии.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-