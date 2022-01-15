На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте строительства нового моста на Немиге начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор. Об этом рассказал сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет бурение скважин под дальнейшее устройство фундамента и подпорных стенок", - сказал Владимир Кухарев.

Для ускорения этого процесса к месту работ доставлены две трансформаторные подстанции для обогрева.

В скважинах диаметром 1,2 м будет подготовлен фундамент (залито монолитное сооружение), установлены бетонные стойки центральных колонн. То есть под центральной частью моста будут дополнительные подпоры основания. "Но при этом новый мост будет более легкий, не такой массивный, как прежний. И поднимем его чуть выше, чем было. Нарисовали уже проект подсветки", - рассказал об образе нового путепровода глава столицы.

"В субботу на объект поступают балки будущего перекрытия, они были изготовлены в ускоренные сроки", - добавил мэр.

Самое главное, по его словам, четкое ежедневное распределение задач с постоянным контролем. Это гарантирует выполнение работ в установленные сроки. Процесс идет круглосуточно, посменно. Сейчас там людей столько, сколько необходимо.-0-