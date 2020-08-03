На строительство и реконструкцию медучреждений Гомельской области в этом году выделят Br19 млн

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br19 млн предусмотрено на реконструкцию и строительство поликлиник и больниц в Гомельской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель облисполкома Геннадий Соловей во время открытия двух отделений центральной районной больницы в Добруше после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Два отделения открыли после реконструкции в Добрушской райбольнице Акушерско-гинекологическое отделение будет обслуживать почти 19 тыс. женщин района, 7,6 тыс. из которых живут в сельской местности. Ежегодно на учете по беременности наблюдаются около 300 женщин.

По словам Геннадия Соловья, непростая эпидемиологическая ситуация потребовала значительного перераспределения областного бюджета и большего финансового вливания в здравоохранение. С начала года для медучреждений региона приобретено 39 аппаратов искусственной вентиляции легких, 13 гемодинамических мониторов, 49 блоков подачи кислорода, кислородные ингаляторы, увлажнители кислорода и другое оборудование. При этом продолжается капитальное обновление отделений и больниц, возведение новых блоков. "Только на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения области в 2020 году предусмотрено более Br19 млн", - подчеркнул губернатор.

Сегодня начали работу обновленные акушерско-гинекологическое и стерилизационное отделения Добрушской центральной районной больницы. В июле открыли новую поликлинику, где для жителей областного центра и Гомельского района доступны 10 центров коллективного пользования. В областном клиническом онкологическом диспансере введен в эксплуатацию компьютерный томограф.

На второе полугодие 2020-го также насыщенная программа. Планируется завершить ремонт лечебного корпуса №1 с обустройством кислородной станции в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. "Продолжается планомерное улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в Хойникском, Мозырском, Светлогорском районах. В следующем году планируем начать строительство нового корпуса Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Это только небольшая часть того, что делается сегодня в области для медицины и защиты здоровья наших людей", - заключил Геннадий Соловей.-0-

Фото Сергея Холодилина