На строительство инфраструктуры для скоростного трамвая в Минске потребуется 6-7 лет

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект создания в Минске скоростного трамвая может быть реализован в течение 6-7 лет, сообщил сегодня директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.
"Проект пока только анонсируется, ведется предпроектная работа. Для его реализации потребуется реконструкиция улично-дорожной сети. На эти работы потребуется около 6-7 лет", - отметил Александр Ярошик.
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