30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На субсидии предпринимателям из бюджета Минска в 2021 году направят Br1 млн. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко во время прямой телефонной линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Город планирует предоставлять субъектам хозяйствования на конкурсной основе субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей. В прошлом году этой формой государственной поддержки воспользовались 35 субъектов хозяйствования", - сказал Юрий Трущенко.

С условиями для получения субсидий на конкурсной основе можно ознакомиться на информационном ресурсе "Бизнес портал Минска". Без конкурса субсидии на возмещение части расходов предоставляются на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.-0-