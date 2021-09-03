На Светлогорском ЦКК планируют перерабатывать талловое масло

3 сентября, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Проект по переработке таллового масла планируют реализовать на Светлогорском ЦКК. Об этом сообщил участникам семинара "Развитие цифровизации предприятий промышленности" генеральный директор комбината Юрий Крук, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам руководителя, разрабатывается проектно-сметная документация. По предварительным данным, она будет готова весной 2022 года. Сроки дальнейших этапов реализации проекта будут уточнены позже.
На предприятии уже определена площадка под новый проект.
Новая продукция актуальна для лакокрасочной промышленности.
Как уточнили на комбинате, этот проект позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, на что ориентирует глава государства.
Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса, входит в состав концерна "Беллесбумпром".-0-