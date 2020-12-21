"На технике будут работать молодые механизаторы" - аграрии Витебской области принимают тракторы МТЗ

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На новой технике МТЗ, которая поступает на предприятия Витебской области, будут работать молодые специалисты, сообщил журналистам заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Михаил Придыбайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Придыбайло рассказал, что в северном регионе более 6 тыс. тракторов, из них 1189 энергонасыщенных. Парк устарел и более чем наполовину изношен. Нынешнее обновление составит около 5,6% от всех тракторов.

"На новую технику МТЗ придут работать молодые люди. Это позитивно скажется на работе. Кроме того, это еще очень серьезная моральная поддержка: на таком тракторе приятнее, надежнее и выгоднее работать, потому что она практически не ломается и можно зарабатывать большие деньги. Новая техника позволяет технологам укладываться в оптимальные сроки - своевременно вспахать, закультивировать, посеять и т.д.", - сказал зампредседателя облсельхозпрода.

МТЗ 20 декабря отправил в Витебскую область 240 тракторов BELARUS. Среди получателей - Витебский мясокомбинат, на который поступит 55 тракторов, из них 12 энергонасыщенных. Большая часть техники уже пришла, остальную доставят по железной дороге.

Молодой механизатор мясокомбината Максим Мерещенко раньше работал на менее мощной технике. Сейчас ему доверили энергонасыщенный BELARUS-3522. "Главное, что он мощнее и комфортнее. Это почувствовал вчера на трассе, когда везли технику из Минска. Во время сельхозработ это будет хорошая помощь", - поделился механизатор.

Максим Мерещенко

Начальник управления по растениеводству и механизации Витебского мясокомбината Алена Юриненок добавила, что раньше одним энергонасыщенным трактором приходилось пахать, сеять и обрабатывать почву. С поступлением новых единиц техники аграрии смогут производительнее работать и использовать прицепное оборудование.

Алена Юриненок

"С новыми тракторами посевная кампания пойдет гораздо быстрее, сможем ее завершить в более оптимальные сроки", - сказала специалист.

В Витебскую область МТЗ отправил 240 тракторов. Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму Br42,8 млн. Машины отправятся в почти 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат и Оршанский мясоконсервный комбинат. Оставшиеся после массовой отгрузки тракторы планируют доставить в северный регион до конца года.-0-

Механизаторы Дмитрий Арама, Дмитрий Галдыкин и Максим Мерещенко фотографируются на фоне новых тракторов

Фото Александра Хитрова