На "ТЭЦ-5" подготовили теплосети поселков Дружный и Свислочь к осенне-зимнему периоду

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" провел гидравлические испытания тепловых сетей и выполнил все основные работы по подготовке теплосетей поселка Дружный и поселка городского типа Свислочь к осенне-зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

"В настоящее время филиал занимается подготовкой и реконструкцией тепловой сети в горпоселке Руденск. Уже демонтированы существующие трубы, лотки, тепловые камеры. Начата укладка новых железобетонных лотков, монтаж ПИ-трубопровода. Всего выполнено 73% запланированных работ, завершить которые планируется в сентябре", - добавили на предприятии.

Энергетики подчеркивают, что бесперебойная и экономичная работа систем теплоснабжения зависит не только от правильной технической эксплуатации, но и от своевременного планово-предупредительного ремонта, замены отработавших свой срок службы тепловых сетей.-0-