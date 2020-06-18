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18 июня 2020, 18:22

На "ТЭЦ-5" подготовили теплосети поселков Дружный и Свислочь к осенне-зимнему периоду

Фото РУП "Минскэнерго"
Фото РУП "Минскэнерго"
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"Минскэнерго" планирует отремонтировать более 20 км тепловых сетей в этом году

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" провел гидравлические испытания тепловых сетей и выполнил все основные работы по подготовке теплосетей поселка Дружный и поселка городского типа Свислочь к осенне-зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

"В настоящее время филиал занимается подготовкой и реконструкцией тепловой сети в горпоселке Руденск. Уже демонтированы существующие трубы, лотки, тепловые камеры. Начата укладка новых железобетонных лотков, монтаж ПИ-трубопровода. Всего выполнено 73% запланированных работ, завершить которые планируется в сентябре", - добавили на предприятии.

Энергетики подчеркивают, что бесперебойная и экономичная работа систем теплоснабжения зависит не только от правильной технической эксплуатации, но и от своевременного планово-предупредительного ремонта, замены отработавших свой срок службы тепловых сетей.-0-

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