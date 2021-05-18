На ТЭЦ-5 в Свислочи начата плановая реконструкция теплосети

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения надежной и безаварийной работы тепловой сети и повышения экономичности ее в эксплуатации филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" начал работы по реконструкции теплосети в горпоселке Свислочь, сообщили в секторе общественных связей предприятия.

Строят новую теплосеть "вне следа существующей", то есть изменяется трасса теплосети. Протяженность реконструируемого участка в двухтрубном исчислении составляет 258,5 м.

На время реконструкции для бесперебойного снабжения горячей водой жителей горпоселка предусмотрена временная теплотрасса протяженностью 106 м в двухтрубном исчислении.

Работы на объекте планируется завершить в июле.-0-