На Толочинском консервном заводе завершается установка линии по производству картофеля фри

9 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На Толочинском консервном заводе (ТКЗ) на финальную стадию вышли работы по установке линии по производству картофеля фри. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный агроном предприятия Татьяна Капранова.

После пуска линии по производству новой для завода продукции предприятие сможет реализовывать ее как в Беларуси, так и за рубежом. Для повышения производительности предприятию нужно больше площадей под картофель и соответствующее картофелехранилище. "Для соблюдения севооборота, профилактики болезней клубней, которые накапливаются в земле, на один и тот же участок этот овощ следует высаживать не раньше чем через 5 лет. И его предшественниками должны быть не только зерновые и рапс, но и другие культуры, которые обогащают почву полезными веществами и минералами. Это также полезно и для семенного картофеля, который будет более здоровым, приспособленным к почве и погодным условиям и иметь высокую отдачу", - подчеркнула главный агроном.

Также важно сохранить собранный урожай в надлежащих условиях. Так, сорта, предназначенные для изготовления картофеля фри, предпочитают довольно высокую температуру - не ниже 8 градусов тепла, тогда как столовые сорта и при трех градусах тепла не теряют качества. Как только температурный режим нарушается, крахмал в клубнях начинает преобразовываться в сахар, структура овоща меняется, и на выходе он получается непригодным к производству. В планах у предприятия построить такое хранилище. После этого здесь смогут планировать расширение площадей под одну из основных культур, выращиванием которой занимается завод, чьим куратором является Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

Завод уже убрал картофель с более 50% площадей, занятых этой культурой. С 450 га собрали более 17,5 тыс. т. Средняя урожайность на сегодня составляет 390 ц/га. Еще предстоит собрать урожай с более 380 га. Главный агроном отметила, прогнозы на этот год неутешительные. "В прошлом году средняя урожайность составила более 500 ц/га. В этом году из-за аномальной жары будет недобор. Всего в этом году высадили 12 сортов картофеля. Высокий урожай из года в год дают белорусские сорта", - рассказала Татьяна Капранова.-0-