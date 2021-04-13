На трассе М11 в Лидском районе возведут новый мост через Неман

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Начать работы по строительству моста через Неман у агрогородка Белица Лидского района планируют в 2021 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лидского райисполкома.

Сейчас на трассе М11 в этом месте есть действующий, но проблемный мост. Он построен в 1962 году. При длине в 360 м ширина проезжей части на нем всего 7 м. Мост имеет ограничения по несущей способности: максимальная допустимая масса авто - 20 т. Многим большегрузным автомобилям приходится делать крюк, чтобы объехать объект.

"Это один из 12 мостов в списке Минтранса, которые поручил восстановить Президент. Первоначально планировалось его капитально отремонтировать. Однако, выяснилось, что экономически выгоднее построить новый мост", - рассказали в Лидском райисполкоме.

Возведут сооружение в 25 метрах от действующего моста ниже по течению Немана. Старый мост после введения нового демонтируют. Работы по строительству РУП "Гродноавтодор" планирует начать уже в этом году.-0-