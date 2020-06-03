На трассе М6 между Гродно и Щучином заменили знаки и обновляют покрытие

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство трассы М6 на участке между Гродно и Щучином продолжается. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Гродноавтодор".

Сейчас, в частности, обновляется дорожное покрытие. Всего по текущему ремонту приведут в порядок участки магистрали общей протяженностью около 33 км. В том числе проводятся работы по устройству защитных слоев по технологии "Сларри сил" с применением холодных литых асфальтобетонных смесей. В 2018 году РУП "Гродноавтодор" приобрело для этого специальную технику.

С начала года на участке магистрали между Гродно и Щучином обследовали дорожные знаки. Заменили более 550 из них - прежде всего те, которые утратили светоотражающие свойства. Также обновили светоотражающие элементы на различных ограждениях вдоль трассы.

"Продолжаем устанавливать на этом участке ограждения, препятствующие выходу на дорогу диких животных. Совместно с Госавтоинспекцией и другими службами определили места, где происходили аварии с участием животных либо проходят пути их миграции. Ограждение там устанавливаем в первую очередь", - отметили в РУП "Гродноавтодор".

Продолжаются работы по текущему ремонту, обновлению покрытия, устранению дефектов и на других трассах международного и республиканского значения. Всего планируется отремонтировать более 60 участков по всей области.-0-