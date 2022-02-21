На трассе Р28 ограничат движение из-за следственного эксперимента

Фото из архива
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с 18.00 до 20.00 на 29-м км трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи агрогородка Лошаны Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
В это время движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-