На трех АЗС в Гродненской области потребителям не доливали топливо

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трех автозаправочных станциях Гродненской области потребителям не доливали топливо. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Инспекция Госстандарта региона в декабре - январе провела мониторинги автозаправочных станций в Гродненской области. В центре внимания были вопросы отпуска топлива потребителям. По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС, несоответствий по качеству не установлено.

"Вместе с тем, на двух АЗС ИООО "Лукойл Белоруссия", расположенных в Лидском районе, и станции СООО "Юнайтед Компани" в Ошмянском районе, 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую. Это привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 л топлива", - рассказали в отделе госнадзора города.

По результатам надзорных мероприятий субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений.-0-