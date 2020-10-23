На трех минских кладбищах в 2021 году установят ограждения с колумбариями

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 2021 год запланирована реконструкция ограждения на трех кладбищах. Об этом сообщил сегодня первый заместитель директора - главный инженер КУП "Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания" Александр Мышковец на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновление ограждений запланировано на кладбищах "Сухоревское", "Козыревское", "Черниговское". При этом в новых конструкциях будут сделаны колумбарные ниши.

На балансе Спекцкомбината КБО находятся все кладбища города - именно это предприятие отвечает за их содержание и благоустройство. Им проводятся регулярные субботники, в которых участвуют как работники комбината, так и других предприятий города, общественных организаций, прихожан. В октябре проведено несколько таких мероприятий: наведен порядок на кладбищах "Восточное", "Военное", "Кальварийское" и других. Но на некоторых объектах комбинат обходился своими силами.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович дал поручение администрациям районов столицы закрепить за этими объектами благоустройства студенческую молодежь, чтобы привлекать, например, БРСМ, к наведению порядка в некрополях на регулярной основе.-0-