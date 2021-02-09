На уборке улиц и дворов от снега в Минске задействовано 660 единиц спецтехники и 690 рабочих

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дороги, тротуары и дворы от снега в Минске очищают 690 уборщиков территорий и 660 единиц спецтехники. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"Коммунальщики работали как ночью, так и ранним утром. Сейчас очисткой столичных улиц от снега занимаются 660 единиц спецтехники и 690 уборщиков территорий, - сказал Владимир Латушкин. - В первую очередь стараемся убирать проспекты, маршруты движения общественного транспорта, мосты и путепроводы".

По его словам, очистка местности от последствий непогоды ведется постоянно. "Сначала люди и техника убирают одно место, а потом перемещаются для очистки территории в другое. При обильных снегопадах улицы быстро покрываются снегом, поэтому создается впечатление, что их никто не очищал. Но это не так, - подчеркнула Владимир Латушкин. - Это также касается и гололеда. Дороги солью и песко-соляной смесью посыпают постоянно, но при сильном морозе и обильных снегопадах противогололедные реагенты работают не так хорошо, чем при более низких температурах".

По информации синоптиков, сегодня в Минске временами ожидается сильный снег и метель, на дорогах возможны снежные заносы.-0-