На участках для голосования в Минске будут работать торговые точки

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках для голосования в день референдума будет организовано торговое обслуживание. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.
Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала об организации торговли и работы объектов общественного питания на участках для голосования по республиканскому референдуму.
"Торговое обслуживание в день проведения референдума будет осуществляться на 692 участках для голосования по 379 адресам силами ГП "Комбинат школьного питания города Минска". Жителям столицы будет представлен широкий ассортимент продукции общественного питания, продовольственных товаров, на отдельных участках проведут промоакции и дегустации продукции различных отечественных предприятий", - сказала Надежда Лазаревич.
Торговое обслуживание на участках будет осуществляться с 8.00 до 20.00.-0-